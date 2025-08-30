Vorteilswelt
In Großgmain

44-Jähriger will mit Drogen im Gepäck über Grenze

Salzburg
30.08.2025 21:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

In der Nacht auf Samstag wurde ein bulgarischer Autofahrer (44) an der Grenze hinter Großgmain von einer deutschen Polizeistreife kontrolliert. Bei ihm wurden Marihuana und Haschisch gefunden.

Doch damit noch nicht genug. Der Mann stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst. 

Da der Mann in Großbritannien gemeldet ist, musste er noch vor Ort eine Geldbuße entrichten. 

