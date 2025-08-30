Radler nach Sturz aus Felberbach gerettet

Ein Radfahrer verlor am Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad. In weiterer Folge stürzte er in Mittersill in den Felberbach (Salzburg). Nach rascher Alarmierung konnten Einsatzkräfte den Verunglückten ausfindig machen und aus dem Wasser holen.
Die Alarmierung erfolgte gegen 21.47 Uhr, heißt es von der Salzburger Wasserrettung. „Zwei Mitglieder der Wasserrettung, die in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort wohnen, eilten sofort zum Bachlauf und konnten die Person finden und sichern.“
Radler kam ins Spital
Auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei waren vor Ort und halfen bei der Bergung des verunglückten Radfahrers. Danach wurde er von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Über die Identität des Verletzten gibt es noch keine Informationen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.