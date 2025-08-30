Vorteilswelt
Kurze Schrecksekunde

Radler nach Sturz aus Felberbach gerettet

Salzburg
30.08.2025 10:34
Salzburgs Wasserretter im Einsatz, hier bei einer Übung. (Symbolbild)
Salzburgs Wasserretter im Einsatz, hier bei einer Übung. (Symbolbild)(Bild: Wasserrettung Salzburg)

Ein Radfahrer verlor am Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad. In weiterer Folge stürzte er in Mittersill in den Felberbach (Salzburg). Nach rascher Alarmierung konnten Einsatzkräfte den Verunglückten ausfindig machen und aus dem Wasser holen.

0 Kommentare

Die Alarmierung erfolgte gegen 21.47 Uhr, heißt es von der Salzburger Wasserrettung. „Zwei Mitglieder der Wasserrettung, die in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort wohnen, eilten sofort zum Bachlauf und konnten die Person finden und sichern.“

Radler kam ins Spital
Auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei waren vor Ort und halfen bei der Bergung des verunglückten Radfahrers. Danach wurde er von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Über die Identität des Verletzten gibt es noch keine Informationen.

Salzburg

