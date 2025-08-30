Rundwanderweg am Gaisberg für 10 Tage gesperrt

Der beliebte Wanderweg rund um den Gaisberg wird zwischen dem 3. und 13. September gesperrt und damit auch nicht begehbar sein. Über die zehn Tage müsse Schadholz beseitigt werden, heißt es von der Stadt. Eine Totalsperre sei aufgrund „der beengten Platzverhältnisse und aus Sicherheitsgründen“ notwendig.