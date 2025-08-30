Austria Salzburg schreibt in der 2. Liga wieder an

Viele der 1566 Zuschauer im Max Aicher Stadion hatten noch gar nicht Platz genommen, als sie am Samstagnachmittag jubeln konnten. Innenverteidiger Luca Meisl schlug den Ball nach vorne. Über Stürmer Daniel Bares gelangte das Spielgerät zu Marinko Sorda, der Paul Lipczinski ideal bediente. Der Offensivmann blieb vor dem Amstettener Tor cool und vollendete nach 28 Sekunden zum 1:0 für die Hausherren. Es sollte der Auftakt zu einer wilden ersten Halbzeit werden.