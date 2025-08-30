Vorteilswelt
Remis daheim

Austria Salzburg schreibt in der 2. Liga wieder an

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.08.2025 16:26
Der Austria-Jubel war nach dem Blitz-1:0 von Lipczinski (M.) groß.
Der Austria-Jubel war nach dem Blitz-1:0 von Lipczinski (M.) groß.(Bild: GEPA)

Austria Salzburg bestritt auch das dritte Spiel in Folge in der 2. Liga ungeschlagen. Die Violetten holten am Samstagnachmittag ein 2:2-Unentschieden daheim gegen Amstetten.

Viele der 1566 Zuschauer im Max Aicher Stadion hatten noch gar nicht Platz genommen, als sie am Samstagnachmittag jubeln konnten. Innenverteidiger Luca Meisl schlug den Ball nach vorne. Über Stürmer Daniel Bares gelangte das Spielgerät zu Marinko Sorda, der Paul Lipczinski ideal bediente. Der Offensivmann blieb vor dem Amstettener Tor cool und vollendete nach 28 Sekunden zum 1:0 für die Hausherren. Es sollte der Auftakt zu einer wilden ersten Halbzeit werden.

Die gute Laune der Austrianer währte nämlich nicht lange. Matthias Gragger (13.) und Joshua Steiger (16.) drehten die Partie schnell zugunsten der Niederösterreicher. In Minute 26 war es aber wieder der Aufsteiger, der jubeln konnte. Luka-Nils be Sandmayr (Startelfdebüt in der 2. Liga) köpfte auf Denizcan Cosgun. Der Kreativgeist knallte den Ball nach einer Drehung von der Strafraumgrenze per Latte in die Maschen.

Die Partie flachte danach merklich ab. Nach dem Seitenwechsel fand die Austria zunächst noch Halbchancen vor, die Gäste aus Niederösterreich waren aber eine Spur gefährlicher. Am Ende war Tormann Simon Nesler-Täubl aber am Posten und hielt den Punkt fest.

Die Austria bleibt damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und rangiert mit sieben Zählern vorerst auf Rang sieben in der Tabelle der 2. Liga.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
