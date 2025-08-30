Testspiel-Hit der Zeller Eisbären abgebrochen

„Schade für uns, weil es ein guter Test für gewesen wäre. Aber wir können dennoch einiges mitnehmen“, sagte Neo-Eisbär Paul Schmid am Freitagabend der „Krone“. Der Stürmer, der im Sommer von Erzfeind Kitzbühel in den Pinzgau kam, lag mit seiner Mannschaft nach 32 Minuten bereits mit 1:6 zurück. Für den einzigen Treffer des EKZ sorgte Paul Sintschnig. „Für uns war es dennoch wichtig, weil wir gegen einen Gegner gespielt haben, der ein viel schnelleres Tempo an den Tag legt“, zeigte sich Schmid nicht wirklich enttäuscht. Am Ende verabredeten sich beide Teams sogar noch zu einem freundschaftlichen Penaltyschießen, das der ICE-Klub mit 2:0 für sich entschied.