„Eine Ode an die Schönheit“ zum Festspiel-Finale

Für seine Arbeit mit den „Berlinern“ wurde Petrenko nun in Kopenhagen mit dem Léonie-Sonning-Preis (134.000 €) ausgezeichnet. Ab den kommenden Osterfestspielen 2026 kehren die „Berliner“ als Opernorchester zurück nach Salzburg. Unter Petrenko führen sie jährlich einen Teil aus Wagners „Ring des Nibelungen“ in der Felsenreitschule auf; Regie: Kirill Serebrennikov. Für 2026 ist auch Mahlers „Achte“ geplant. Nur 2028 zeigt Intendant Nikolaus Bachler Schönbergs „Moses und Aron“.