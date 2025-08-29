Drogenlenker brettert mit 100 km/h durch Innsbruck

Ganz besonders eilig hatte es am Donnerstagabend ein Autolenker in Innsbruck: Mit fast 100 km/h bretterte der 33-jährige Portugiese durch die Stadt, ehe er von der Polizei angehalten werden konnte. Brisant: Der mutmaßliche Tempobolzer stand unter Drogen!
Gegen 20.30 Uhr geriet der Raser im Stadtgebiet von Innsbruck ins Visier einer Polizeistreife. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf. „Bei der Nachfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 96 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h festgestellt“, so die Ermittler.
Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen – er wird angezeigt.
Die Polizei
Lenker stand unter Drogen
Der mutmaßliche Tempobolzer, ein 33-jähriger Mann aus Portugal, konnte von der Streife schließlich gestoppt und zur Rede gestellt werden. „Im Zuge der Kontrolle wurde beim Lenker eine Beeinträchtigung durch Suchmittel festgestellt“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter.
Dem Verdächtigen sei an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen worden. Entsprechende Anzeigen folgen.
