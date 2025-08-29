Mädchen (15) auf Moped kollidieren mit Auto

Folgenschwerer Unfall in Münster im Tiroler Bezirk Kufstein am Donnerstag! Zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren fuhren mit dem Moped in Richtung einer Tiefgarage. Als eine Pkw-Lenkerin (46) in diese einfahren wollte, kam es zur Kollision.
Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16.30 Uhr. Die 46-Jährige fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße in Münster in Richtung Westen. „Sie wollte in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses einfahren“, heißt es von der Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr die 15-Jährige, die über einen Fußgängerweg gekommen war, mit ihrem Moped in Richtung der Tiefgarageneinfahrt.
Die Mopedfahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin kamen dabei zu Sturz.
Ein Sprecher der Polizei
Ins Krankenhaus eingeliefert
Folglich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. „Die Mopedfahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin kamen dabei zu Sturz.“ Dabei zog sich die Lenkerin des Mopeds „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Die 15-Jährige wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
