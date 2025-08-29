Mädchen (15) auf Moped kollidieren mit Auto

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16.30 Uhr. Die 46-Jährige fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße in Münster in Richtung Westen. „Sie wollte in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses einfahren“, heißt es von der Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr die 15-Jährige, die über einen Fußgängerweg gekommen war, mit ihrem Moped in Richtung der Tiefgarageneinfahrt.