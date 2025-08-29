Arbeitsmaschine fing Feuer – Mitarbeiter löschten

Anzeige gegen Party-Flugshow von Red Bull gestellt
Sirenenalarm am Mittwochnachmittag in der Baderstraße in Schwarzach (Salzburg): In einem Gewerbebetrieb kam es zum Brand einer Arbeitsmaschine. Mitarbeiter griffen beherzt ein und konnten die Flammen vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.
Entwarnung nach 30 Minuten
Die alarmierten Kräfte übernahmen die Nachsicherung, belüfteten das Obergeschoss und kontrollierten mögliche Brandnester. Nach rund 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden.
