Biker (22) krachte beim Überholen gegen Kleinbus

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Mittwoch, dem 27. August, gegen 19.20 Uhr im Gemeindegebiet von Neuhofen im Innkreis. Ein 22-Jähriger aus Pattigham fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der L509 Richtung Neuhofen. In der Gegenrichtung war eine 63-Jährige aus Neuhofen mit ihrem Kleinbus unterwegs.