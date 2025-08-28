Biker (22) krachte beim Überholen gegen Kleinbus

Bei einem Überholmanöver prallte am Mittwochabend ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad gegen einen entgegenkommenden Kleinbus. Dabei wurde der junge Biker so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Klinikum nach Linz geflogen werden musste.
Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Mittwoch, dem 27. August, gegen 19.20 Uhr im Gemeindegebiet von Neuhofen im Innkreis. Ein 22-Jähriger aus Pattigham fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der L509 Richtung Neuhofen. In der Gegenrichtung war eine 63-Jährige aus Neuhofen mit ihrem Kleinbus unterwegs.
Gestürzt und schwer verletzt
In der Ortschaft Leinberg überholte der Motorradfahrer einen Pkw und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kleinbus. Der 22-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.
