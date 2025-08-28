Handyortung führte zu gestohlenen Fahrrädern

Ein 31-jähriger Linzer stellte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr fest, dass sich sein E-Bike nicht mehr im versperrten Abstellraum befindet. Eine Handyortung seines Fahrrades ergab einen Standort in Linz. Aufgrund der genauen Standortermittlung konnte das Fahrrad dort auch gefunden werden. Direkt vor der Wohnungstüre einer 39-Jährigen konnte auch ein weiteres Elektrofahrrad gefunden werden und in einem von ihr genutzten Container vor dem Haus wurde ein weiteres E-Bike festgestellt.