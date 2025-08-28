Handyortung führte zu gestohlenen Fahrrädern

Der modernen Technik ist es zu verdanken, dass ein 31-jähriger Linzer sein E-Bike wieder zurück hat. Als das Fahrrad nicht mehr in dem versperrten Abstellraum stand, checkte der Mann den Standort mittels Handyortung. Die Polizei fand dort nicht nur dieses gestohlene Fahrrad, sondern auch noch zwei weitere.
Ein 31-jähriger Linzer stellte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr fest, dass sich sein E-Bike nicht mehr im versperrten Abstellraum befindet. Eine Handyortung seines Fahrrades ergab einen Standort in Linz. Aufgrund der genauen Standortermittlung konnte das Fahrrad dort auch gefunden werden. Direkt vor der Wohnungstüre einer 39-Jährigen konnte auch ein weiteres Elektrofahrrad gefunden werden und in einem von ihr genutzten Container vor dem Haus wurde ein weiteres E-Bike festgestellt.
Bekannten belastet
Die Ermittlungen ergaben, dass die Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei einer freiwilligen Nachschau konnte zudem in einer Fahrradtasche ein Schlagring gefunden werden. Bei der Befragung belastete die 39-Jährige einen 45-jährigen Bosnier aus Linz. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
