„Royale Toiletten-Sammlung“ ist weiter gewachsen

Die „royale Toiletten-Ecke“ im „Klo&So“ des Kammerhof-Hof-Museums in Gmunden ist weiter gewachsen. Aus Madeira traf die Toilette von Kaiser Karl I. ein. Österreichs letzter Kaiser verbrachte nach der Verbannung im Februar 1922 seine letzten Tage auf der Insel in der Villa Quinta do Monte. Luíz da Rocha Machado III., ein überzeugter Monarchist, bot dem exilierten Kaiser und seiner Gattin Zita samt sechs ihrer Kinder sowie ihrem Personal das nicht beheizte Haus an. In dem kalten Gebäude zog sich der Kaiser eine Grippe zu, von der er sich nicht mehr erholte. Er starb im April 1922 im Alter von nur 35 Jahren.