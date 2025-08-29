Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Frauen angeklagt

Tödliche Explosion bei Entsorger: „Systemfehler!“

Tirol
29.08.2025 07:00
Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall noch reanimiert.
Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall noch reanimiert.(Bild: ZOOM Tirol)

Nach einer fürchterlichen Explosion mit einem Toten bei einem Tiroler Entsorgungsunternehmen mussten sich zwei Mitarbeiterinnen vor Gericht verantworten. Doch die beiden Gefahrgutbeauftragten wiesen jede Schuld von sich. Nun wurde das Urteil gefällt.

0 Kommentare

Im Dezember 2023 kam es bei der Tiroler Entsorgungsfirma zu einem Horrorunfall. Ein verschlossenes 200-Liter-Metallfass mit leeren und halb leeren Spraydosen explodierte beim Entladen eines Lkw. Dabei wurde ein Mitarbeiter (57) getötet.

Schulungen und Stichprobenkontrollen
Doch war das Fass ungeeignet und zwei Frauen (51 und 52) schuld am Tod des Arbeitskollegen? „Etliche Schulungen der Fahrer und Stichprobenkontrollen wurden durchgeführt“, wehrte sich das Duo in Innsbruck vor Gericht. Zudem zeigte ein Gutachten, dass eine Explosion auch bei Lüftungsschlitzen nicht ausgeschlossen werden kann.

Lesen Sie auch:
Der Mitarbeiter (57) wurde nach dem Unfall noch reanimiert.
Prozess in Innsbruck
War tödliche Explosion bei Entsorger vermeidbar?
01.04.2025
Verletzungen zu schwer
Arbeiter (57) nach Explosion bei Tiroler Firma tot
08.12.2023
Spraydosen als Ursache
Arbeiter nach Müllfass-Explosion reanimiert
07.12.2023

„Jede Tonne ausleeren, nicht wirtschaftlich“
Die Richterin sah zwar durchaus Verfehlungen der Angeklagten, man könne sie aber nicht in letzter Instanz für den tödlichen Unfall verantwortlich machen. Im langen Beweisverfahren habe man gehört, dass womöglich „etwas falsch gelaufen ist, aber nicht, wie das richtige Verhalten exakt gewesen wäre“, so die Vorsitzende.

Die Option „jede Tonne auszuleeren und genau auf den Inhalt zu überprüfen wäre nicht wirtschaftlich.“ Der Fehler liege im System. Beide Frauen wurden freigesprochen.

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ExplosionUrteilFrauen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
194.252 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
108.026 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
82.702 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1943 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1895 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1878 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf