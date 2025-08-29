Tödliche Explosion bei Entsorger: „Systemfehler!“

„Jede Tonne ausleeren, nicht wirtschaftlich“

Die Richterin sah zwar durchaus Verfehlungen der Angeklagten, man könne sie aber nicht in letzter Instanz für den tödlichen Unfall verantwortlich machen. Im langen Beweisverfahren habe man gehört, dass womöglich „etwas falsch gelaufen ist, aber nicht, wie das richtige Verhalten exakt gewesen wäre“, so die Vorsitzende.