Tödliche Explosion bei Entsorger: „Systemfehler!“

Nach einer fürchterlichen Explosion mit einem Toten bei einem Tiroler Entsorgungsunternehmen mussten sich zwei Mitarbeiterinnen vor Gericht verantworten. Doch die beiden Gefahrgutbeauftragten wiesen jede Schuld von sich. Nun wurde das Urteil gefällt.
Im Dezember 2023 kam es bei der Tiroler Entsorgungsfirma zu einem Horrorunfall. Ein verschlossenes 200-Liter-Metallfass mit leeren und halb leeren Spraydosen explodierte beim Entladen eines Lkw. Dabei wurde ein Mitarbeiter (57) getötet.
Schulungen und Stichprobenkontrollen
Doch war das Fass ungeeignet und zwei Frauen (51 und 52) schuld am Tod des Arbeitskollegen? „Etliche Schulungen der Fahrer und Stichprobenkontrollen wurden durchgeführt“, wehrte sich das Duo in Innsbruck vor Gericht. Zudem zeigte ein Gutachten, dass eine Explosion auch bei Lüftungsschlitzen nicht ausgeschlossen werden kann.
„Jede Tonne ausleeren, nicht wirtschaftlich“
Die Richterin sah zwar durchaus Verfehlungen der Angeklagten, man könne sie aber nicht in letzter Instanz für den tödlichen Unfall verantwortlich machen. Im langen Beweisverfahren habe man gehört, dass womöglich „etwas falsch gelaufen ist, aber nicht, wie das richtige Verhalten exakt gewesen wäre“, so die Vorsitzende.
Die Option „jede Tonne auszuleeren und genau auf den Inhalt zu überprüfen wäre nicht wirtschaftlich.“ Der Fehler liege im System. Beide Frauen wurden freigesprochen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.