War tödliche Explosion bei Entsorger vermeidbar?

Mehrere Zeugen wurden einvernommen

Am zweiten Verhandlungstag hätte an sich ein Gutachter die Eignung des Fasses bewerten sollen, war aber krank. Stattdessen wiesen mehrere Lkw-Fahrer und Lagermitarbeiter unisono darauf hin, dass Spraydosen stets in einem Behältnis mit verschlossenem Deckel transportiert wurden, also so, wie es auch dem Fahrer zum tödlichen Verhängnis wurde.