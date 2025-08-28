Motorradfahrer kam bei Überholmanöver zu Sturz

„Die Nummer sechs zu sein, taugt mir gar nicht“
Windhager-Kampfansage:
Am Mittwochnachmittag kam ein Motorradfahrer in Piesendorf (Pinzgau) auf der Mittersiller Straße (B168) bei einem Überholmanöver zu Sturz. Der Verunfallte wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.
Der 67-jährige Motorradfahrer hatte beim Überholen den Firmen-Pkw eines 46-jährigen Kärntners touchiert, kam dabei zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde der Salzburger mit dem Alpin Heli 6 nach Salzburg geflogen.
Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ, einer beim gestürzten Biker war verletzungsbedingt an Ort und Stelle nicht möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.