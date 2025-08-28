Endlich! Leerstand im alten Baumax-Gebäude vorbei

Endlich ist das lange Tauziehen um das Gebäude, das lange als Bauruine galt, vorbei. Im Ex-Baumax-Gebäude in Wals-Himmelreich zieht nach Widmungsstreitigkeien mit Billa Plus ein Supermarkt ein. Starttermin ist im September.
Das Gebäude beim Airportcenter in Wals-Himmelreich stand über Jahre leer und galt schon als Schandfleck. Die Widmung war über Jahrzehnte landespolitisch umstritten. Bis die Drogeriemarktkette dm 2019 entschied, die Zentrale in den früheren Baumax zu übersiedeln und die oberen Etagen zu beleben.
Jetzt kommt endlich auch Leben in das Erdgeschoß. Ein lang ersehnter Supermarkt zieht ein. Bei Billa Plus wird gerade noch auf Hochdruck gehämmert und geschraubt. Der Innenausbau ist im Gange. Am 18. September werden sich die Türen des Marktes mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche erstmals öffnen. „Wir freuen uns natürlich, dass jetzt das gesamte Gebäude verwertet ist“, so der Walser Bürgermeister Andreas Hasenöhrl (ÖVP).
Lebensmittel-Konzern hielt an Standort fest
Billa bekundete schon vor Jahren Interesse an dem Standort mit schwieriger Geschichte. Letzter Knackpunkt war die Erteilung der passenden Widmung. „Wir haben daran festgehalten, weil es strategisch für uns sehr sinnvoll ist“, meint Hannes Gruber, Vertriebsdirektor für Salzburg und Tirol. Versprochen wird ein breites Frischeangebot. Das Einzugsgebiet ist groß. Neben Bewohnern der Umgebung werden wegen der guten Verkehrsanbindung auch Touristen, Tagesgäste aus dem bayrischen Raum oder Pendler Zielgruppe sein. 260 Parkplätze stehen zur Verfügung. Und der neue Billa Plus-Markt ist mit 80 bis 100 Mitarbeitern auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Gemeinde.
Neben dem Supermarkt ziehen auch noch weitere Händler ein. Tür an Türe wird auch die Walser dm Filiale ins Gebäude der Zentrale und der Discounter Tedi im September eröffnen.
