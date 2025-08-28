Endlich! Leerstand im alten Baumax-Gebäude vorbei

Lebensmittel-Konzern hielt an Standort fest

Billa bekundete schon vor Jahren Interesse an dem Standort mit schwieriger Geschichte. Letzter Knackpunkt war die Erteilung der passenden Widmung. „Wir haben daran festgehalten, weil es strategisch für uns sehr sinnvoll ist“, meint Hannes Gruber, Vertriebsdirektor für Salzburg und Tirol. Versprochen wird ein breites Frischeangebot. Das Einzugsgebiet ist groß. Neben Bewohnern der Umgebung werden wegen der guten Verkehrsanbindung auch Touristen, Tagesgäste aus dem bayrischen Raum oder Pendler Zielgruppe sein. 260 Parkplätze stehen zur Verfügung. Und der neue Billa Plus-Markt ist mit 80 bis 100 Mitarbeitern auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Gemeinde.