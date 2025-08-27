Vernunft und Wahrheit à la Donald Trump

Dass das Museum aber auch von dunklen Seiten Amerikas, von Unterdrückung und Sklaverei erzählt, ist Trump ein Dorn im Auge. Diesen will er nun ziehen – mit seinem Feldzug gegen Kultur- und Forschungseinrichtungen. Zur „Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“. Und das kann er, weil er Museen, Universitäten und anderen bisher unabhängigen Institutionen, die Vielfalt, Gerechtigkeit und differenziertes Denken hochhalten, sonst einfach die Fördergelder entzieht.