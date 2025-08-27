Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Vernunft und Wahrheit à la Donald Trump

Kolumnen
27.08.2025 18:00
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren ...
Franziska Trost berichtet für die „Krone" über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren Kolumnen fängt sie regelmäßig ein, was unsere Leser bewegt.
George Washingtons Uniform ist hier ebenso zu sehen wie das„Star Spangled Banner“, Lincolns Zylinder oder Muhammed Alis Boxhandschuhe. Das Museum of American History in Washington DC. birgt so vieles, worauf das Land stolz ist. Vor allem auch Thomas Jeffersons tragbaren Schreibtisch, auf dem er die Unabhängigkeitserklärung schrieb. Die Grundlage ihrer Demokratie, die eine der stolzesten Errungenschaften der Amerikaner ist.

Dass das Museum aber auch von dunklen Seiten Amerikas, von Unterdrückung und Sklaverei erzählt, ist Trump ein Dorn im Auge. Diesen will er nun ziehen – mit seinem Feldzug gegen Kultur- und Forschungseinrichtungen. Zur „Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“. Und das kann er, weil er Museen, Universitäten und anderen bisher unabhängigen Institutionen, die Vielfalt, Gerechtigkeit und differenziertes Denken hochhalten, sonst einfach die Fördergelder entzieht.

Er hat sich bereits zum Chef des Kennedy Centers, eine der wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes, gekürt, es gibt „schwarze Listen“ für Bücher und Künstler, Universitäten kapitulieren vor ihm. Und nun geht es auch der Geschichte an den Kragen.

Was nicht Trumps ideologischem Weltbild entspricht, wird passend gemacht. So wie es die allmächtige Partei in George Orwells dystopischem Roman „1984“ tut: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ Und wer das Denken kontrolliert, der kontrolliert die Wahrheit. Zum Fürchten, wenn die „Wahrheit“ nur noch aus dem Weißen Haus diktiert wird.

Hoffentlich ist dieser Versuch von Trumps autoritärer Geschichtstilgung, dieses dunkle Kapitel der US-Geschichte, selbst bald nur noch reif fürs Museum.

Porträt von Franziska Trost
Franziska Trost
