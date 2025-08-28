Ein Handwerker, der Groß und Klein bewegt

Wo einst Kühe weideten und der Wald still vor sich hin rauschte, bewegt sich heute einiges – und zwar wortwörtlich. Die Firma Penz aus Arbesbach im Bezirk Zwettl hat sich vom kleinen, landwirtschaftlichen Familienbetrieb zum innovativen Vorreiter im Bau von Motorikparks entwickelt. Lukas Penz, ein gelernter Zimmerermeister mit Handschlagqualität, leitet das Unternehmen bereits in zweiter Generation – gemeinsam mit Bruder Mario, der als Prokurist fungiert. Vater Penz hat sich vor zwei Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seither wächst das Unternehmen – wohl wegen des von den Generationen zuvor gelegten Grundstocks – weiter: Die zweite Fertigungshalle wurde erweitert, moderne Büros und Sozialräume sind im Entstehen.