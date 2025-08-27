Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Italiener verzweifeln

Bitterer Espresso: Kaffeepreise steigen rasant

Wirtschaft
27.08.2025 11:58
Der Preis für eine Tasse Kaffee an der Bar, der gegenüber 2024 um weitere 3,4 Prozent und seit ...
Der Preis für eine Tasse Kaffee an der Bar, der gegenüber 2024 um weitere 3,4 Prozent und seit 2021 bereits um 19 Prozent gestiegen ist, könnte weiter nach oben gehen, warnen Experten.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Aufgrund der steigenden Rohstoffpreise, der Zölle und ungünstiger Wetterbedingungen in den Anbauländern von Kaffeebohnen droht der Espresso in Italien immer bitterer zu werden – nicht im Geschmack, sondern im Preis.

0 Kommentare

Weiterhin muss man für Rohkaffee sehr viel Geld springen lassen: rund 380 Cent pro Pfund – dies entspricht dem Dreifachen des historischen Durchschnitts. Die Auswirkungen sind bereits in den Bars zu spüren. Der Durchschnittspreis für eine Tasse liegt bei 1,22 Euro, wobei es regional starke Unterschiede gibt. In Bozen ist der Espresso mit 1,50 Euro italienweit am teuersten, im Süden ist er billiger, berichten Konsumentenschutzverbände. In renommierten Touristenortschaften wie Venedig, Portofino und Capri schnellen die Kaffeepreise in die Höhe. Der anhaltende Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen dürfte zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Mehrere Faktoren der Unsicherheit
Die Herausforderungen für die Branche liegen nicht nur in den steigenden Rohstoffkosten, sondern auch in den 15-Prozent-Zusatzzöllen, die unter der US-Regierung von Präsident Donald Trump auf EU-Waren eingeführt wurden. „Diese Zölle zu absorbieren, bedeutet eine deutliche Margenverringerung“, betonte Cristina Scocchia, Geschäftsführerin des Kaffeeproduzenten Illycaffè aus Triest, laut Medienangaben. Für Illycaffè sind die USA der zweitgrößte Markt, wo das Unternehmen 20 Prozent seines Geschäftsvolumens erwirtschaftet.

Für Kaffee geben die Italiener mehr als 8 Milliarden Euro pro Jahr aus.
Für Kaffee geben die Italiener mehr als 8 Milliarden Euro pro Jahr aus.(Bild: AP/Sebastian Willnow/ddp)

Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren für die Kaffeeröster, wie die Folgen des Frosts in der brasilianischen Kaffeeregion Cerrado. Nicht nur das Klima macht dem Kaffeemarkt zu schaffen. Die Kaffeeversorgungskette steht auch wegen logistischer Probleme unter Druck.

Trotz der Schwierigkeiten erwartet Illycaffè im zweiten Halbjahr keine Einbußen beim Umsatz. Das Unternehmen rechnet mit einem Wachstum in allen Vertriebskanälen und auf allen wichtigen Märkten. Am Jahresende wird ein Umsatzwachstum im oberen Bereich des mittleren einstelligen Prozentsatzes erwartet – zwischen sieben und neun Prozent.

Lesen Sie auch:
Hinter dem Deal steht eine deutsche Milliardärsfamilie.
Geschäft kriselt
Dieser US-Konzern will jetzt Kaffee-Markt erobern
25.08.2025
Studie zeigt auf:
So schlägt die Tasse Kaffee auf unser Gemüt
16.08.2025

Börsengang von Illycaffè verzögert
Das neue Marktumfeld verzögert jedoch auch den Börsengang von Illycaffè. „Ein Börsengang im Jahr 2026 ist nicht mehr realistisch, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben“, erklärte CEO Scocchia. Das bedeutet jedoch nicht das Ende des Börsenplans, der weiterhin ein Ziel bleibe.

Für Kaffee geben die Italiener im Übrigen mehr als 8 Milliarden Euro pro Jahr aus – das sind etwa 392 Euro pro Familie. Kaffeekapseln generieren einen jährlichen Wert von 595 Millionen Euro, während Mokka-Kaffee einen Umsatz von 640 Millionen Euro generiert. 7 Milliarden Euro entfallen auf das Geschäft mit Espresso, der in Cafés getrunken wird. Die Teuerungswelle könnte den Kaffeekonsum der Italiener beeinträchtigen, warnte der Konsumentenschutzverband Codacons.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Wirtschaft
An von der Leyen
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
Italiener verzweifeln
Bitterer Espresso: Kaffeepreise steigen rasant
Große Sicherheitslücke
Schwere Störung bei PayPal, Tausende betroffen
Neue Umfrage
Österreicher gegen höheres Pensionsantrittsalter
Naturschützer jubeln
Investor zieht Projekt im Buberlemoos zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf