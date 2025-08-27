Bitterer Espresso: Kaffeepreise steigen rasant

Weiterhin muss man für Rohkaffee sehr viel Geld springen lassen: rund 380 Cent pro Pfund – dies entspricht dem Dreifachen des historischen Durchschnitts. Die Auswirkungen sind bereits in den Bars zu spüren. Der Durchschnittspreis für eine Tasse liegt bei 1,22 Euro, wobei es regional starke Unterschiede gibt. In Bozen ist der Espresso mit 1,50 Euro italienweit am teuersten, im Süden ist er billiger, berichten Konsumentenschutzverbände. In renommierten Touristenortschaften wie Venedig, Portofino und Capri schnellen die Kaffeepreise in die Höhe. Der anhaltende Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen dürfte zu einem weiteren Preisanstieg führen.