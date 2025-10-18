Der Schöpfer der „Tatort“-Titelmelodie ist tot

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere aber schon deutlich früher: Anfang der 1950er-Jahre, noch während seines Klavier- und Klarinette-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband The Feetwarmers und sammelte erste Erfahrungen. Mit The Oskar‘s Trio gründete er einige Jahre später seine erste Band.