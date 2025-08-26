Größter Skaterpark Oberösterreichs eröffnet

„Unikat der Skatepark-Landschaft“

„Mit mehr als 200 Quadratmetern Kohlendioxid-reduzierten Stahlblechen und dem Einsatz unserer jungen Fachkräfte entstand gemeinsam mit der Stadt ein sichtbares Beispiel dafür, wie Industrie und Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen können“, so voestalpine-Vorstand Hubert Zajicek. Designer Stevanovic spricht von einem „Unikat in der Skatepark-Landschaft Österreichs“. Mit seiner Größe, den prägnanten Formen und den Stahlelementen sei der Platz ein besonderer Ort geworden – nicht nur für die lokale Szene, sondern auch weit darüber hinaus.