Größter Skaterpark Oberösterreichs eröffnet

„Skaten ist weit mehr als Sport – es ist Ausdruck von Gemeinschaft, Kreativität und Lebensfreude“, meinte SP-Stadtvize Karin Hörzing bei der Eröffnung des neuen Skateparks am Urfahraner Donauufer. Mit dem „voestalpine plaza“ ist hier die größte und modernste Anlage im Lande entstanden.
Von Anfang an waren die Skater in die Planung eingebunden, ihre Ideen wurden bei Treffen und Workshops gesammelt und umgesetzt. Ein Wunsch war die Zusammenarbeit mit dem serbischen Skatepark-Designer Darko Stevanovic, der die industrielle Identität der Stadt architektonisch aufgriff. So entstand auch die Kooperation mit der voestalpine, die Material und Fachwissen einbrachte. Herausgekommen ist ein Gelände, das sportlich anspruchsvoll ist und zugleich Aufenthaltsqualität bietet.
„Unikat der Skatepark-Landschaft“
„Mit mehr als 200 Quadratmetern Kohlendioxid-reduzierten Stahlblechen und dem Einsatz unserer jungen Fachkräfte entstand gemeinsam mit der Stadt ein sichtbares Beispiel dafür, wie Industrie und Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen können“, so voestalpine-Vorstand Hubert Zajicek. Designer Stevanovic spricht von einem „Unikat in der Skatepark-Landschaft Österreichs“. Mit seiner Größe, den prägnanten Formen und den Stahlelementen sei der Platz ein besonderer Ort geworden – nicht nur für die lokale Szene, sondern auch weit darüber hinaus.
