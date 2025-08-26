Betrügerin nahm Männern rund eine Million Euro ab

Geld für immer weg

Obwohl sie sowohl im Verhandlungssaal als auch während der Beratung davor im Gang immer wieder von ihrer Anwältin zum Schweigen ermahnt werden musste, blieb sie zum Vorwurf wortkarg, bekannte sich aber geständig. Weil sie zudem unbescholten war, kam sie mit einer teilbedingten Haftstrafe von zwei Jahren – acht Monate scharf – davon, rechtskräftig. Weil sie bereits vier Monate in U-Haft verbracht hatte, muss sie nur noch vier Monate absitzen. Die rund eine Million Euro, um die die Mindestrentnerin ihre Bekannten gebracht hat, werden diese nie wiedersehen.