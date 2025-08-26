Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tibor Foco getroffen“

Betrügerin nahm Männern rund eine Million Euro ab

Oberösterreich
26.08.2025 13:41
Die 69-Jährige tischte auch bei Gericht wilde Geschichten auf.
Die 69-Jährige tischte auch bei Gericht wilde Geschichten auf.(Bild: Kerschbaummayr Werner, Krone KREATIV)

959.200 Euro – diese Summe hatte eine 69-Jährige ihren fünf männlichen Opfern herausgelockt. Das Geld brauche sie, um einen vermeintlichen Lottogewinn aus Texas ausbezahlt zu bekommen. Erst glaubte sie selbst daran, doch auch danach lockte sie den Männern noch Geld heraus. Am Montag wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt.

0 Kommentare

Drei Millionen britische Pfund waren die sprichwörtliche Karotte vor der Nase der 69-jährigen Österreicherin aus Israel, die sich am Dienstag am Landesgericht Linz selbst wegen Betrugs verantworten musste. Diese Summe habe sie in einer texanischen Lotterie gewonnen, wie die Linzerin im Jahr 2017 erfuhr. Erst erschien ihr dies plausibel, weil sie einige Zeit zuvor tatsächlich an einer Lotterie in dem US-Bundesstaat teilgenommen hatte.

Geld für Auszahlung
Zur Auszahlung des vermeintlichen Gewinns fielen aber immer höhere Kosten an – Steuern, Zölle, Rechtsanwalts- und Notariatsgebühren und vieles mehr. Weil sie dafür nicht aufkommen konnte, lockte sie Männern aus ihrem Bekanntenkreis immer wieder Geldsummen heraus – dem Hauptopfer gleich stolze 45.750 Euro.

Betrogene wurde Betrügerin
Schnell war ihr aber offensichtlich klar, dass es sich bei dem Lottogewinn um einen Betrug handelte und ihre Überweisungen nach Südafrika gingen. Doch obwohl sie bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, zog sie ihren Bekannten, allem voran dem Hauptopfer, die Ersparnisse aus der Tasche. 

Wilde Geschichten
Dazu tischte sie diesen nicht nur gefälschte Gewinnurkunden, sondern auch die wildesten Geschichten auf. Schließlich gab sie sogar zu, einem Betrug aufgesessen zu sein, nur um wenig später vermeintliche Lichtbilder der festgenommenen Betrüger aus dem Ärmel zu zaubern. Das Geld sei in Sicherheit, meinte sie, es brauche nur eine kleine Zahlung, um es zurückzuholen. Weiterhin überwies sie offenbar die Summen gänzlich weiter nach Südafrika.

Entführt oder doch untergetaucht?
Als auch noch ein vermeintlicher Lebensgefährte aus den USA mit Millionen am Konto ins Spiel kam, wurde es einem der Männer zu viel, und er erstattete seinerseits Anfang 2018 Anzeige, woraufhin die 69-Jährige für zwei Wochen in U-Haft kam. Anstatt sich an ihre Weisungen zu halten und mit der Polizei in Kontakt zu bleiben, tauchte die untersetzte Frau unter, was sie später mit einer absurden Entführung in ein unterirdisches Verlies rechtfertigte. Dort seien Hunderte Frauen festgehalten und vergewaltigt worden, und sie habe nur durch eine Lüge entkommen können.

Mit Tibor Foco in Paris
Außerdem ließ es sich die Frau trotz Ankündigung, nicht aussagen zu wollen, nicht nehmen, vor Gericht von einer angeblichen Begegnung mit Tibor Foco und einem französischen Kriminellen in Paris zu erzählen. Dabei sei sie verletzt worden und wieder nach Österreich zurückgekehrt.

Die Geschichte sorgte für Schmunzeln im Saal und untermauerte, was zwei voneinander unabhängige Gutachten belegen: Die Frau sei „gerade noch“ zurechnungsfähig und leide an einer Persönlichkeitsstörung, aufgrund derer sie quasi am laufenden Band extreme Lügengeschichten erfinde. Kombiniert mit angeblichem schauspielerischem Talent sei sie eine fast perfekte Betrügerin, habe sich aber nicht selbst bereichert, sondern alles weiterüberwiesen.

Geld für immer weg
Obwohl sie sowohl im Verhandlungssaal als auch während der Beratung davor im Gang immer wieder von ihrer Anwältin zum Schweigen ermahnt werden musste, blieb sie zum Vorwurf wortkarg, bekannte sich aber geständig. Weil sie zudem unbescholten war, kam sie mit einer teilbedingten Haftstrafe von zwei Jahren – acht Monate scharf – davon, rechtskräftig. Weil sie bereits vier Monate in U-Haft verbracht hatte, muss sie nur noch vier Monate absitzen. Die rund eine Million Euro, um die die Mindestrentnerin ihre Bekannten gebracht hat, werden diese nie wiedersehen.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TexasIsraelLinzSüdafrikaÖsterreich
Polizei
Männer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
144.530 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
115.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.398 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1345 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1092 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
1002 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Oberösterreich
„Tibor Foco getroffen“
Betrügerin nahm Männern rund eine Million Euro ab
Krone Plus Logo
Nach Kung-Fu-Attacke
Bravo! Vereine reagieren nach Skandal vorbildlich!
Ärger bei Landwirten
Rücksichtslose Quadfahrer brettern über Felder
Forscher fragt
Vertrauen ist gut, aber wer kontrolliert die KI?
Franzose kommt
Blau-Weiß Linz verstärkt sein zentrales Mittelfeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf