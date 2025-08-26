Vorteilswelt
Franzose kommt

Blau-Weiß Linz verstärkt sein zentrales Mittelfeld

Bundesliga
26.08.2025 11:03
Der Franzose Mamadou Fofana kommt vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau nach Linz.
Das aktuelle Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz hat seinen Kader für diese Saison mit einem Leihspieler ergänzt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der Franzose Mamadou Fofana vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau nach Linz.

Das aktuelle Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz hat seinen Kader für diese Saison mit einem Leihspieler ergänzt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der Franzose Mamadou Fofana vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau nach Linz. Blau-Weiß besitzt demnach auch eine Kaufoption für den 24-Jährigen, dessen präferierte Position das zentrale defensive Mittelfeld ist. Fofana wird mit der Trikotnummer 6 und seinem Spitznamen „Doums“ auflaufen.

Lesen Sie auch:
Ronivaldo
Linzer Hiobsbotschaft
Blau-Weiß-Stürmer Ronivaldo fällt wochenlang aus!
25.08.2025

„Mit Doums gewinnen wir einen sehr lauf- und zweikampfstarken Sechser, der aber auch durch seine Fähigkeiten mit dem Ball viele Dinge mitbringt, die für unser Spiel wichtig sind“, sagte Sportdirektor Christoph Schößwendter. „Durch seine Verpflichtung bekommen wir einen Spieler dazu, der uns neben seinen Qualitäten im defensiven Bereich auch spielerische Stabilität im zentralen Mittelfeld geben kann.“

Folgen Sie uns auf