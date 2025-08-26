Nächster Schlagabtausch rund um Triforêt-Hotel

Grüne orten Skandal

Die Grünen sehen in der Anfragebeantwortung nun schwarz auf weiß ihre Kritikpunkte bestätigt, sie sprechen von einem Förderskandal: „Mit Millionen an Steuergeld wurde ein reines Investorenmodell unterstützt. Schon bei Abschluss der Fördervergabe war dem verantwortlichen Wirtschaftslandesrat klar, dass es sich um ein Buy-to-let-Modell handelt. Ein Spekulationskonstrukt, bei dem sich über 60 private Eigentümer ins Grundbuch eingetragen haben. Auch dass Chalets als Anlageobjekte verkauft wurden, war Achleitner bekannt“, kritisiert Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.