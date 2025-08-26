Vertrauen ist gut, aber wer kontrolliert die KI?

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ – dieses Zitat wird Lenin zugeschrieben. Gemeint ist, dass man etwas vorsichtshalber überprüfen sollte, statt sich einfach darauf zu verlassen. Aus der Sicht der Wissenschaft lag der russische Revolutionär damit gar nicht falsch. „Vertrauen ist ein soziales Bindemittel, das Menschen und Gesellschaften zusammenhält. Ohne Vertrauen werden zwischenmenschliche Interaktionen massiv erschwert. In den letzten Jahren betrat mit der Künstlichen Intelligenz (KI) ein weiterer Akteur die Bühne, mit dem Potenzial, uns Menschen in die Irre zu führen“, sagt René Riedl, vom Campus Steyr der FH Oberösterreich, Leiter des Joint-Masterstudiengangs „Digital Business Management“ von FH Oberösterreich und JKU Linz.