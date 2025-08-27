Sommerlich modernes Zitronendessert

Sarah Jahn liebt es mit dem Aroma von Zitronen Desserts zu zaubern. Diesmal gibt es luftige Zitronenkekse, eine frische Zitronencreme und karamellisierte Zitronenscheiben. Modern als Tellerdessert angerichtet, ist das sommerliche Zitronendessert ein echter Hingucker!
Zitronenkekse
Zutaten: 125g Butter, 120g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Ei, 1 Bio – Zitrone, 250g Weizenmehl, 1 TL Backpulver, 50g Staubzucker
Zubereitung:
Alle Zutaten miteinander zu einem Teig verkneten und den Abrieb der Zitrone dazugeben. Zitrone auspressen und den Saft von einer hablen Zitrone dazugeben. Im Kühlschrank 20-30 Min kaltstellen. Anschließend kleine Kugeln aus dem Teig formen, in Staubzucker wälzen und bei 160°C Grad Umluft ca. 12 Min. backen.
Karamellisierte Zitronenscheiben
Zutaten: 2 Bio Zitronen, 350g Zucker, 180ml Wasser, 1 Zweig Rosmarin
Zubereitung:
Zitronen in dünne Scheiben schneiden. Zucker mit Wasser und Rosmarin aufkochen und die Zitronenscheiben ca. 20 min im Sirup leicht köcheln lassen. Danach abseihen – den Sirup aufheben – und daraus z.B. eine Zitronen-Limo machen.
Zitronen-Mascarpone-Creme
Zutaten: 150g Mascarpone, Staubzucker nach Geschmack, 3-4 EL Lemon Curd, frischer Zitronenabrieb, 1 TL Vanillezucker
Zubereitung: Alle Zutaten langsam verrühren, abschmecken und anschließend in einen Dressiersack füllen.
Alle Komponenten werden – siehe Video – auf einem Teller angerichtet.