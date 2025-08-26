Eltern unterschätzen Gefahr von Handys am Schulweg

Weniger Unglücke als im Langzeitschnitt

Im Jahr 2024 verunglückten in Österreich 451 Kinder auf Schulwegen und es kam zu keinen Todesfällen. Damit liegt das vergangene Jahr unter dem langjährigen Schnitt von 488 verletzten Kindern. In der Altersgruppe der Sechs- bis Neunjährigen passierten die meisten Unglücke zu Fuß, gefolgt vom Autobus. In der Altersgruppe der Zehn- bis 15-Jährigen stiegen die Unfallzahlen auf 369 verletzte Kinder an. Die höhere Zahl könne laut Seidenberger durch den Schulwechsel und sich daraus ergebende neue und längere Schulwege mit anderen Verkehrsmitteln erklärt werden.