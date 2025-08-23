Weg zur Schule mit den Kleinen jetzt schon üben

Wie wichtig das ist, zeigen die österreichweiten Unfallzahlen des KFV aus dem Vorjahr. 2024 verunfallten 451 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 15 Jahren bei 419 Unfällen am Schulweg. „Davon waren sie bei 156 Unfällen als Fußgänger unterwegs.“ Im Vergleich zum Jahr 2016, als noch 571 verletzte Kinder gezählt wurden, ist das zwar eine deutliche Verbesserung. Aber jedes verunfallte Kind ist eines zu viel. In Tirol gab es 47 Unfälle mit 51 verletzten Kindern.