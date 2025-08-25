Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Keine Durchsetzungskraft | Vermieter-Schreck

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Urbantschitsch Mario)

Keine Durchsetzungskraft. Schon wieder ein trockener Abend im ORF-Gärtchen, als der rote Parteichef Andreas Babler erstmals als Vizekanzler beim Sommergespräch Platz nimmt – auf einem türkisen Stühlchen. Würde der einstige Parteirebell seinen Regierungspartnern an diesem Abend manches ausrichten? Nein, der Mann, der laut Sommergespräch-Umfrage mittlerweile von knapp 30 Prozent der Österreicher für kompromissbereit, aber nur von 12 Prozent für durchsetzungsstark gehalten wird, faserschmeichelt auch beim großen TV-Auftritt. Schon gar nicht möchte er seinen Koalitionspartnern etwas ausrichten. Etwa in der Frage der Pensionserhöhungen, da werde er, wie er beteuert, „nicht den Fehler machen, öffentlich Position zu beziehen“. Das ist vielleicht gut für das Koalitionsklima, aber eine weniger gute Nachricht für die Pensionsbezieher. Zudem betont der einstige linke Dogmatiker, er sei bei Eingriffen in die Preise von Lebensmitteln und Energie, „sehr undogmatisch – Hauptsache die Preise sinken“. Nicht anzunehmen, dass Babler mit diesem Auftritt seinen miserablen Wert bei der Durchsetzungskraft deutlich verbessern konnte.

 

0 Kommentare

Vermieter-Schreck. Eine klare Botschaft hatte der SPÖ-Chef und Vizekanzler zum Sommergespräch freilich schon mitgebracht: Künftig soll nicht nur bei den Mieten im regulierten Bereich, sondern auch bei den bisher freien Mieten eingegriffen werden. Babler möchte einheitliche Regeln für alle Mietformen schaffen, während die Mietpreisbremse für den geregelten Bereich mit rund 600.000 Wohnungen verlängert werden soll. Außerdem sollen Befristungen von drei auf fünf Jahre erhöht werden. Abzuwarten bleibt freilich, wie sich die SPÖ-Koalitionspartner ÖVP und Neos zu diesem drastischen Eingriff in die Privatwirtschaft äußern. Babler als Vermieter-Schreck: Es würde nicht überraschen, wenn Türkise und wenig Lust zeigten, da an der roten Seite mitzuspielen. Auch wieder eine Frage der Durchsetzungkraft.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Im ORF-Sommergespräch lässt Andreas Babler mit Details zum neuen Wohnpaket aufhorchen.
Wohnpaket im Herbst
Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Langer Brief an Fans
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
Durch Fallobst geht aktuell große Gefahr von am Boden sitzenden Wespen aus.
Krone Plus Logo
SOS-Tipps bei Stichen
Wespen: Was gegen die Plagegeister hilft
Über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten wird immer wieder gemutmaßt.
Erneut Spekulationen
Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt
-
Todes-Drama
Fan (39) stirbt nach Streit bei Bundesliga-Match!
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.661 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
104.256 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
98.008 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1340 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1073 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Sorge um Finanzierung
SV-Chef: Über 65-Jährige gehen oft zum Arzt
Wohnpaket im Herbst
Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“
Telefonat mit Putin
Trump: „Im Krieg passieren seltsame Dinge“
Nur für Arbeitende
Polens Präsident stoppt Kindergeld für Ukrainer
Zugeständnisse an Kiew
Vance: Russen gelingt „Marionettenregierung“ nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf