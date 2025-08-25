Keine Durchsetzungskraft | Vermieter-Schreck

Keine Durchsetzungskraft. Schon wieder ein trockener Abend im ORF-Gärtchen, als der rote Parteichef Andreas Babler erstmals als Vizekanzler beim Sommergespräch Platz nimmt – auf einem türkisen Stühlchen. Würde der einstige Parteirebell seinen Regierungspartnern an diesem Abend manches ausrichten? Nein, der Mann, der laut Sommergespräch-Umfrage mittlerweile von knapp 30 Prozent der Österreicher für kompromissbereit, aber nur von 12 Prozent für durchsetzungsstark gehalten wird, faserschmeichelt auch beim großen TV-Auftritt. Schon gar nicht möchte er seinen Koalitionspartnern etwas ausrichten. Etwa in der Frage der Pensionserhöhungen, da werde er, wie er beteuert, „nicht den Fehler machen, öffentlich Position zu beziehen“. Das ist vielleicht gut für das Koalitionsklima, aber eine weniger gute Nachricht für die Pensionsbezieher. Zudem betont der einstige linke Dogmatiker, er sei bei Eingriffen in die Preise von Lebensmitteln und Energie, „sehr undogmatisch – Hauptsache die Preise sinken“. Nicht anzunehmen, dass Babler mit diesem Auftritt seinen miserablen Wert bei der Durchsetzungskraft deutlich verbessern konnte.