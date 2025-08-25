Vorteilswelt
Bei RB Salzburg

Last-Minute-Punkt für die Rheindörflerinnen

Vorarlberg
25.08.2025 07:55
Die Altacherinnen holten einen Punkt in Salzburg.
Die Altacherinnen holten einen Punkt in Salzburg.(Bild: Gintare Karpaviciute - FC Red Bull Salzburg Women)

Lange hatte es so ausgesehen, als ob die Frauen des SCR Altach auch in der zweiten Runde der Bundesliga leer ausgehen würden. In der Nachspielzeit traf die eingewechselte Joelle Meister gegen RB Salzburg aber doch noch zum 1:1-Ausgleich.

Bei RB Salzburg gerieten die Rheindörflerinnen nach einer bis dahin offenen Partie nach einer guten Stunde durch einen Elfmeter in Rückstand. Und versuchten dann alles, um noch von der Verliererstraße herunterzukommen. Doch Salzburg verteidigte stabil, bis kurz vor Ende. Erst zog Brigitta Pulins nach einem indirekten Freistoß im Salzburg-Strafraum aufs kurze Eck ab, traf aber nur das Außennetz (89.).

Wenige Minuten später starteten die Altacherinnen ihren letzten Angriff der Partie. Goalie Stella Busse schoss lang aus, der Ball kam im Angriffszentrum zu Neuzugang Petra Mikulica. Die Kroatin leitete perfekt weiter auf die eingewechselte Joelle Meister – und die Schweizerin schob unter Bedrängnis zum erlösenden 1:1-Ausgleich ein. Damit verließen Trainer Markus Spiegel und sein Team das Tabellenende und sind jetzt Siebte.

Vorarlberg
