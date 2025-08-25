Last-Minute-Punkt für die Rheindörflerinnen

Bei RB Salzburg gerieten die Rheindörflerinnen nach einer bis dahin offenen Partie nach einer guten Stunde durch einen Elfmeter in Rückstand. Und versuchten dann alles, um noch von der Verliererstraße herunterzukommen. Doch Salzburg verteidigte stabil, bis kurz vor Ende. Erst zog Brigitta Pulins nach einem indirekten Freistoß im Salzburg-Strafraum aufs kurze Eck ab, traf aber nur das Außennetz (89.).