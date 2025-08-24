Reifen von Terrasse auf Einkaufsstraße geworfen

Zeugen gesucht

Laut Polizei ist der Reifen aus knapp zehn Metern Höhe von der Dachterrasse des Hauses mit der Adresse Rathausgasse 3 auf die Gasse geworfen worden. Die Dachterrasse verfügt über mehrere Zugänge und ist von den benachbarten Balkonen und Fenstern gut einsehbar – daher hofft die Polizei darauf, dass irgendjemand den Vorfall beobachtet hat.