Reifen von Terrasse auf Einkaufsstraße geworfen

Sachen gibt’s: Unbekannte Geistesgrößen haben am frühen Freitagabend mitten in den Bludenzer Innenstadt einen Autoreifen von einer Dachterrasse geworfen. Ein Glück, dass niemand verletzt wurde.
Zugetragen hat sich der Vorfall um 17.05 Uhr in der gewöhnlich stark frequentierten Rathausgasse. Plötzlich krachte ein Autoreifen samt Felge mit einem lauten Knall auf den Straßenbelag und hüpfte von dort gegen das Schaufenster eines angrenzenden Geschäftes. Das Fenster wurde dabei erheblich beschädigt, glücklicherweise kamen aber keine Menschen zu Schaden.
Zeugen gesucht
Laut Polizei ist der Reifen aus knapp zehn Metern Höhe von der Dachterrasse des Hauses mit der Adresse Rathausgasse 3 auf die Gasse geworfen worden. Die Dachterrasse verfügt über mehrere Zugänge und ist von den benachbarten Balkonen und Fenstern gut einsehbar – daher hofft die Polizei darauf, dass irgendjemand den Vorfall beobachtet hat.
Etwaige Zeugen mögen sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bludenz (Telefon: 0 59 133 8100) in Verbindung setzen.
