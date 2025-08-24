Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Rankweil

Spektakuläres Radfest endete unglücklich

Vorarlberg
24.08.2025 18:01
Spektakulär ging es zu beim Sprintrennen um den Liebfrauenberg.
Spektakulär ging es zu beim Sprintrennen um den Liebfrauenberg.(Bild: Team Vorarlberg)

Das Internationale Radkriterium in Rankweil war von Spannung geprägt, aber auch von Stürzen überschattet. Den Sieg holte sich der deutsche Kriteriumsmeister Dario Rapps, Alex Konychev vom Team Vorarlberg wurde Zweiter.

0 Kommentare

Wie von Rennleiter Thomas Kofler im Vorfeld versprochen, war das Internationale Radkriterium in Rankweil wirklich spektakulär. Beim Sprintrennen „Rund um den Liebfrauenberg“ wurde eindrucksvoll bewiesen, dass der Radsport auch im Ländle zuhause ist. Die Elitefahrer fighteten hart über die 80 Runden und insgesamt 84 Kilometer. Auch die Rahmenbewerbe für die Kids und die Hometown Heroes boten einiges an Unterhaltungswert.

Viel Spannung bot das Hauptrennen, ein offener Schlagabtausch mit hohem Tempo. Die Heimmannschaft, das Team Vorarlberg, musste auf den erkrankten Leader Colin Stüssi verzichten. Hatte aber mit Alexander Konychev einen ganz starken Mann an Bord, der sich bald mit dem deutschen Kriteriumsmeister Dario Rapps einen Zweikampf um die Gesamtwertung lieferte.

Team Vorarlberg-Profi Alexander Konychev wurde Zweiter.
Team Vorarlberg-Profi Alexander Konychev wurde Zweiter.(Bild: Team Vorarlberg)

Gegen Mitte des Rennens wurde das nach einem Massensturz unterbrochen und neu gestartet. Auch nach dem Neustart holten Konychev und Rapps die Punkte. Im Einlauf in die letzte Runde ein weiterer schwerer Sturz, es erwischte Jannis Peter vom Team Vorarlberg – das Rennen wurde mit dem aktuellen Zwischenstand endgewertet. „Wir hätten uns alle einen anderen Abschluss dieses tollen Rennsporttages gewünscht“, bedauerte Rennleiter Kofler, freute sich aber riesig über den großen Zuspruch, „ich wünsche den Verletzten alles Beste und eine schnelle Genesung. Trotz dieser sportlichen Zwischenfälle dürfen wir auf eine unglaubliche Begeisterung zurückblicken und Rankweil Danke sagen!“

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 22°
Symbol wolkig
Dornbirn
11° / 22°
Symbol wolkig
Feldkirch
11° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
127.819 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
86.378 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
81.677 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2267 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1097 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Vorarlberg
Erfolgslauf hält an
SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
In Rankweil
Spektakuläres Radfest endete unglücklich
Vandalenakt
Reifen von Terrasse auf Einkaufsstraße geworfen
Ach, übrigens...
„Das kotzt mich an!“
Crash am Schnifnerberg
Motorradfahrer krachte in zurücksetzendes Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf