Spektakuläres Radfest endete unglücklich

Gegen Mitte des Rennens wurde das nach einem Massensturz unterbrochen und neu gestartet. Auch nach dem Neustart holten Konychev und Rapps die Punkte. Im Einlauf in die letzte Runde ein weiterer schwerer Sturz, es erwischte Jannis Peter vom Team Vorarlberg – das Rennen wurde mit dem aktuellen Zwischenstand endgewertet. „Wir hätten uns alle einen anderen Abschluss dieses tollen Rennsporttages gewünscht“, bedauerte Rennleiter Kofler, freute sich aber riesig über den großen Zuspruch, „ich wünsche den Verletzten alles Beste und eine schnelle Genesung. Trotz dieser sportlichen Zwischenfälle dürfen wir auf eine unglaubliche Begeisterung zurückblicken und Rankweil Danke sagen!“