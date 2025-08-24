Spektakuläres Radfest endete unglücklich

Das Internationale Radkriterium in Rankweil war von Spannung geprägt, aber auch von Stürzen überschattet. Den Sieg holte sich der deutsche Kriteriumsmeister Dario Rapps, Alex Konychev vom Team Vorarlberg wurde Zweiter.
Wie von Rennleiter Thomas Kofler im Vorfeld versprochen, war das Internationale Radkriterium in Rankweil wirklich spektakulär. Beim Sprintrennen „Rund um den Liebfrauenberg“ wurde eindrucksvoll bewiesen, dass der Radsport auch im Ländle zuhause ist. Die Elitefahrer fighteten hart über die 80 Runden und insgesamt 84 Kilometer. Auch die Rahmenbewerbe für die Kids und die Hometown Heroes boten einiges an Unterhaltungswert.
Viel Spannung bot das Hauptrennen, ein offener Schlagabtausch mit hohem Tempo. Die Heimmannschaft, das Team Vorarlberg, musste auf den erkrankten Leader Colin Stüssi verzichten. Hatte aber mit Alexander Konychev einen ganz starken Mann an Bord, der sich bald mit dem deutschen Kriteriumsmeister Dario Rapps einen Zweikampf um die Gesamtwertung lieferte.
Gegen Mitte des Rennens wurde das nach einem Massensturz unterbrochen und neu gestartet. Auch nach dem Neustart holten Konychev und Rapps die Punkte. Im Einlauf in die letzte Runde ein weiterer schwerer Sturz, es erwischte Jannis Peter vom Team Vorarlberg – das Rennen wurde mit dem aktuellen Zwischenstand endgewertet. „Wir hätten uns alle einen anderen Abschluss dieses tollen Rennsporttages gewünscht“, bedauerte Rennleiter Kofler, freute sich aber riesig über den großen Zuspruch, „ich wünsche den Verletzten alles Beste und eine schnelle Genesung. Trotz dieser sportlichen Zwischenfälle dürfen wir auf eine unglaubliche Begeisterung zurückblicken und Rankweil Danke sagen!“
