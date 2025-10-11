Wiesberger geht in Madrid als 6. in den Schlusstag

Wiesberger hält bei neun unter Par

Außer Reichweite für den ÖGV-Akteur ist nur der klar voranliegende Engländer Marco Penge, der bei 16 Schlägen unter Par hält und mit einem Vorsprung von vier Schlägen auf den Schweizer Joel Girrbach in den Schlusstag am Sonntag geht. Wiesberger hält wie vier weitere Spieler bei neun unter Par.