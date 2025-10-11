Wiesberger geht in Madrid als 6. in den Schlusstag

Turniersieg außer Reichweite, Spitzenplatz aber voll im Visier: Golfer Bernd Wiesberger liegt nach einem Tag mit Licht und Schatten bei den Open de Espana in Madrid nach der 3. Runde auf dem geteilten sechsten Platz!
Der seit Mittwoch 40-Jährige blieb auf dem Par-71-Kurs wie am Freitag zwei Schläge unter der Platzvorgabe. Ein Bogey auf dem sechsten Loch machte der Burgenländer mit Birdies auf der 8, 14 und 17 mehr als wett. Nur zwei Schläge fehlen auf Rang drei.
Wiesberger hält bei neun unter Par
Außer Reichweite für den ÖGV-Akteur ist nur der klar voranliegende Engländer Marco Penge, der bei 16 Schlägen unter Par hält und mit einem Vorsprung von vier Schlägen auf den Schweizer Joel Girrbach in den Schlusstag am Sonntag geht. Wiesberger hält wie vier weitere Spieler bei neun unter Par.
