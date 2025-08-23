Vorteilswelt
Freundliche Aussichten

Der Sommer feiert ein Comeback in der Steiermark

Steiermark
23.08.2025 17:00
Das Wetter lädt zu einer Tretbootfahrt am See ein.
Das Wetter lädt zu einer Tretbootfahrt am See ein.

Packen Sie die Badesachen aus, denn in der kommenden Woche wird es noch einmal heiß: Bis zu 31 Grad werden in der gesamten Steiermark erwartet. Die herrlichen Spätsommertage werden gegen Ende der Woche aber wieder von Regenschauern abgelöst.

Nach den vergangenen Regentagen macht der Sommer noch einmal Halt in der Steiermark: Die Temperaturen klettern ein weiteres Mal auf bis zu 30 Grad, mancherorts sogar etwas darüber. Die Nächte bleiben aber frisch und sorgen für Abkühlung.

Am Sonntag wird es zwar noch nicht heiß, aber im Großteil der Steiermark bleibt es trocken. Lediglich in den Niederen Tauern kann es noch zu einigen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 18 und 23 Grad, wobei die Höchstwerte rund um Bad Radkersburg erwartet werden. 

„Der Montag garantiert dann einen freundlichen Start in die Woche mit viel Sonne“, sagt Steffen Dietz, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Vereinzelt ziehen noch ein paar Quellwolken über den steirischen Himmel, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen bewegen sich im ganzen Bundesland zwischen 21 und 26 Grad.

Gegen Ende der Woche müssen wieder den Regenschirm auspacken.
Gegen Ende der Woche müssen wieder den Regenschirm auspacken.

Bis zu 31 Grad am Mittwoch und Donnerstag
Ähnlich sonnig und trocken wird auch der Dienstag. „Wir können uns auf feines Spätsommerwetter freuen“, prognostiziert der Meteorologe. Während im Mürztal, dem Grazer Becken und in der Südsteiermark am Dienstag bereits 28 Grad erreicht werden, bleibt es im Norden rund um Mariazell bei angenehmen 22 Grad noch etwas kühler.

Am heißesten Tag der Woche, dem Mittwoch, gibt es herrliches Badewetter in der ganzen Steiermark. Bis zu 31 Grad können in vielen Teilen des Landes erwartet werden. Trotz der tagsüber hohen Temperaturen sind die Nächte sehr frisch: „Bei nächtlichen sieben bis elf Grad kann es morgens relativ kühl sein“, bemerkt Dietz.

In der zweiten Wochenhälfte macht sich erneut Regen breit: Bereits am Donnerstag sind die ersten Spuren eines Tiefdruckgebiets spürbar. Bei erneut 31 Grad wird es zwar noch einmal heiß, in den Niederen Tauern und im Ennstal steigt aber die Gewittergefahr. „Der Freitag wird dann in der gesamten Steiermark wieder nass. Es sind kräftige Regenschauer und Gewitter zu erwarten“, gibt der Experte einen Ausblick.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
