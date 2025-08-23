Der Sommer feiert ein Comeback in der Steiermark

In der zweiten Wochenhälfte macht sich erneut Regen breit: Bereits am Donnerstag sind die ersten Spuren eines Tiefdruckgebiets spürbar. Bei erneut 31 Grad wird es zwar noch einmal heiß, in den Niederen Tauern und im Ennstal steigt aber die Gewittergefahr. „Der Freitag wird dann in der gesamten Steiermark wieder nass. Es sind kräftige Regenschauer und Gewitter zu erwarten“, gibt der Experte einen Ausblick.