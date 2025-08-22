Dreiste Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Tatorte von Gleisdorf bis Leibnitz

Zwischen 12. und 19. August kam es zu sieben Vorfällen. Drei in Gleisdorf, einer in Graz, einer in Ungersdorf (Gemeinde Frohnleiten), einer in Gratwein-Straßengel und ein weiterer in Rabnitz (Gemeinde Kumberg). Aktuell kam noch eine weitere Anzeige im Bezirk Leibnitz dazu. Hier wurde zwischen 18. und 22. August ein Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug auf einem Firmenareal in Hasendorf an der Mur gestohlen.