Dreiste Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

In der Steiermark treiben Diebe ihr Unwesen, die am helllichten Tag Katalysatoren aus geparkten Fahrzeugen herausschneiden und stehlen. Der Polizei sind bislang acht Fälle bekannt. Nun hofft man auf Zeugenbeobachtungen.
Die Täter schlagen tagsüber auf Parkplätzen zu, etwa bei Firmen, Park-&-Ride-Anlagen oder bei einem Freibad, und haben offenbar ein ganz konkretes Ziel: Katalysatoren von Fahrzeugen der Marke VW, allesamt mit Baujahr 1999 oder 2000.
Laut Polizei schneiden die unbekannten Täter die Teile mittels Winkelschleifer aus den geparkten Fahrzeugen. Es wird vermutet, dass sie es auf die in den Katalysatoren enthaltenen Edelmetalle abgesehen haben.
Tatorte von Gleisdorf bis Leibnitz
Zwischen 12. und 19. August kam es zu sieben Vorfällen. Drei in Gleisdorf, einer in Graz, einer in Ungersdorf (Gemeinde Frohnleiten), einer in Gratwein-Straßengel und ein weiterer in Rabnitz (Gemeinde Kumberg). Aktuell kam noch eine weitere Anzeige im Bezirk Leibnitz dazu. Hier wurde zwischen 18. und 22. August ein Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug auf einem Firmenareal in Hasendorf an der Mur gestohlen.
Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf (Tel. 059 133/6264) oder die Polizeiinspektion Leibnitz (Tel. 059133/6160)
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.