Handel gegen Ministerin | Im Sommerloch

Handel gegen Ministerin. Diesen Vorwurf wollen sich die heimischen Supermarktketten nicht bieten lassen: SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann will Intransparenz bei der Ausschilderung von Rabattpreisen sehen, unterstellt, dass die Handelsketten ihrer Verpflichtung, bei Ermäßigungen den niedrigsten Vergleichspreis der jeweils vergangenen 30 Tage auszuweisen, nicht nachkommen. Und kündigt deshalb eine Klage gegen die Handelsketten an. Die betroffenen Unternehmen wollen sich, solange die Klage bei ihnen noch nicht eingetroffen ist, zwar noch nicht im Detail zu dieser äußern. In einem offenen Brief greifen die Bosse der vier größten Handelsketten aber die SPÖ-Regierungsmannschaft an und wehren sich „gegen die linken Ideen staatlicher Preiseingriffe“. Ministerin gegen den Handel, der Handel gegen die Ministerin: Wer wird diesen Kampf gewinnen?