Handel gegen Ministerin | Im Sommerloch

Handel gegen Ministerin. Diesen Vorwurf wollen sich die heimischen Supermarktketten nicht bieten lassen: SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann will Intransparenz bei der Ausschilderung von Rabattpreisen sehen, unterstellt, dass die Handelsketten ihrer Verpflichtung, bei Ermäßigungen den niedrigsten Vergleichspreis der jeweils vergangenen 30 Tage auszuweisen, nicht nachkommen. Und kündigt deshalb eine Klage gegen die Handelsketten an. Die betroffenen Unternehmen wollen sich, solange die Klage bei ihnen noch nicht eingetroffen ist, zwar noch nicht im Detail zu dieser äußern. In einem offenen Brief greifen die Bosse der vier größten Handelsketten aber die SPÖ-Regierungsmannschaft an und wehren sich „gegen die linken Ideen staatlicher Preiseingriffe“. Ministerin gegen den Handel, der Handel gegen die Ministerin: Wer wird diesen Kampf gewinnen?
Im Sommerloch. „Gehen Sie mit der Nahversorgung unseres Landes politisch nicht achtlos um“, schreiben die Unternehmenschefs der vier größten Supermarktketten. Der Handel sei nicht Verursacher, sondern selbst Betroffener der Teuerung. Gleichzeitig versichert der Handelsverband, dass man sich an die in Österreich sehr strengen Gesetze zur Preisauszeichnung natürlich halte. Auch vom SPÖ-Koalitionspartner ÖVP hört man wenig Begeisterung zum SPÖ-Vorstoß. Und auch Ökonomen melden sich – Handelskonzerne als Schuldige an der Inflation zu brandmarken sei zu billig, heißt es da unter anderem, auch von „einem populistischen Akt der Ministerin im Sommerloch“ ist die Rede. Gut möglich, dass die Debatte im Herbst ohnehin versandet.
Kommen Sie gut durch den Freitag!
