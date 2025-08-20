Zwei Rennradfahrer von Auto erfasst und verletzt

Es ist nicht zu übersehen: Rennradfahren liegt im Trend. In Tirol spiegelt sich das auch in den Unfallzahlen wider. Mittwochnachmittag wurden zwei Rennradfahrer – eine Frau und ein Mann – im Brixental von einem Auto erfasst.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) im Gemeindegebiet von Kitzbühel. Die beiden Rennradfahrer (36 und 43) waren dort gemeinsam Richtung Kirchberg unterwegs. Zur selben Zeit bog ein junger Autofahrer (21) mit seinem Wagen auf die B170 ein.
Dabei kam es zum Zusammenstoß: Der 43-Jährige wurde frontal vom Fahrzeug erfasst, seine 36-jährige Begleiterin prallte gegen die linke Seit des Autos. Beide Radfahrer erlitten bei der Kollision erhebliche Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.
