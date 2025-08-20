Zwei Rennradfahrer von Auto erfasst und verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) im Gemeindegebiet von Kitzbühel. Die beiden Rennradfahrer (36 und 43) waren dort gemeinsam Richtung Kirchberg unterwegs. Zur selben Zeit bog ein junger Autofahrer (21) mit seinem Wagen auf die B170 ein.