Tschetschenen-Studie: Irre Welt der Sittenwächter

Mit mehr als 40.000 Tschetschenen beheimatet Österreich eine der größten Gemeinschaften in Europa, die Hälfte davon lebt in Wien, nicht immer konfliktfrei. So sorgten bereits selbst ernannte Sittenwächter in Wien – unter anderem am Handelskai – für Empörung. Burschen hatten versucht, die Scharia (Islamisches Recht) gemäß ihrer eigenen Interpretation umzusetzen.