Sperren und Umleitungen an Wiener Event-Wochenende

Ring am Samstagabend gesperrt

In der Innenstadt ist vor allem am Samstagabend mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da gehört die Ringstraße ab 18 Uhr den Oldtimern der „Vienna Classic Days“ für die traditionelle doppelte Ringrunde. Die Sperre dauert von 17:30 bis 19 Uhr. Auf der Zweierlinie sowie der Unteren und der Oberen Donaustraße als logischen Ausweichrouten wird verstärktes Verkehrsaufkommen erwartet. Wer zum Oldtimer-Schauen in die Innenstadt will, sollte vor allem auf die U-Bahnen ausweichen, da sich auch die Straßenbahnen mit ihrem Fahrplan schwertun werden.