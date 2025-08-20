Vorteilswelt
Kirtag, Oldtimer & Co.

Sperren und Umleitungen an Wiener Event-Wochenende

Wien
20.08.2025 11:00
Die Ringstraße gehört am Samstag den Oldtimern.
Der Reigen spätsommerlicher und herbstlicher Traditionsveranstaltungen beginnt, am kommenden Wochenende etwa mit dem Neustifter Kirtag und dem Oldtimer-Corso der „Classic Days“. Wer auf das Auto angewiesen ist, muss sich auf viele Umleitungen gefasst machen.

Schon ab Donnerstag um 6 Uhr in der Früh ist die Durchfahrt durch Neustift am Walde gesperrt, damit der Auftakt für den „Rein in die Tracht“-Kirtag um 17.30 Uhr vorbereitet werden kann. Die Sperre bleibt trotz des offiziellen Endes der Veranstaltung am Sonntagabend volle fünf Tage aufrecht, bis am Montag um 5 Uhr morgens alle Abbauarbeiten erledigt sind. Stadtauswärts fahrend bedeutet das eine Umleitung über Agnesgasse, Mitterwurzergasse und Salmannsdorfer Straße.

Kirtag in Neustift, Oldtimer in der Innenstadt
Stadteinwärts fahrend ist die Umleitung noch großräumiger: Hier führt der Weg über die Höhenstraße oder Neuwaldegg. Auch der Busverkehr ist von der Sperre betroffen: Die Linie 35A wird – allerdings mit dichteten Intervallen als üblich – nur bis zur Agnesgasse geführt. Von dort oder mit dem 41er bis Pötzleinsdorf beziehungsweise mit der Buslinie 41A bis Pötzleinsdorfer Höhe ist es allerdings nur ein kurzer Fußweg bis zum Kirtagsgelände.

Ring am Samstagabend gesperrt
In der Innenstadt ist vor allem am Samstagabend mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da gehört die Ringstraße ab 18 Uhr den Oldtimern der „Vienna Classic Days“ für die traditionelle doppelte Ringrunde. Die Sperre dauert von 17:30 bis 19 Uhr. Auf der Zweierlinie sowie der Unteren und der Oberen Donaustraße als logischen Ausweichrouten wird verstärktes Verkehrsaufkommen erwartet. Wer zum Oldtimer-Schauen in die Innenstadt will, sollte vor allem auf die U-Bahnen ausweichen, da sich auch die Straßenbahnen mit ihrem Fahrplan schwertun werden.

Am Sonntag kurven die Oldtimer außerdem nach dem Start um 10:30 Uhr beim Rathaus durch die Innenstadt und machen sich zu Mittag auf den Weg zum Donaupark auf, wo man die Auto-Preziosen ebenfalls bewundern kann. Öffentlich anreisen sollte man zudem auch zum Rotkreuz-Familienfest auf der Kaiserwiese im Prater am Samstag. Ohnehin ausgeschlossen sind Autos beim Deutschmeister-Festkonzert am Sonntag ab 10.30 Uhr – denn das findet vor dem Schloss Belvedere statt.

