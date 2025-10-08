Feldhase in Vorarlberg mit Hasenpest infiziert

Im Auer Ried in Lustenau ist vergangene Woche bei einem tot aufgefundenen Feldhasen Tularämie, die sogenannte Hasen- oder Nagerpest, festgestellt worden. Die Krankheit kann durch direkten Kontakt oder Überträger wie Zecken auch auf Menschen übertragen werden.
Während die bakterielle Infektionskrankheit Tularämie vor allem in den östlichen Bundesländern Österreichs bereits seit Jahren auftritt, sind in Vorarlberg bisher nur wenige Einzelfälle bekannt geworden. Die Krankheit betrifft in erster Linie Hasen und andere Nager, laut AGES (Agentur für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) infizieren sich in Österreich jährlich aber auch über 20 Menschen nachweislich mit Tularämie.
Unangenehmes Krankheitsbild
Neben Fieber und Gliederschmerzen kann es an der Infektionsstelle zu geschwürigen Veränderungen kommen, und die Lymphknoten der Umgebung können eine schmerzhafte Schwellung zeigen. Beim Fund eines erkrankten Tieres sollte der Fundort markiert und dem zuständigen Jagdaufsichtsorgan gemeldet werden. Was man hingegen nicht tun sollte: kranke oder tote Hasen mit bloßen Händen anfassen!
Kommentare
