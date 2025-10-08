Bregenz unterstützt ukrainische Partnerstadt

Engagement eine Selbstverständlichkeit

„Dieser Hilfstransport steht exemplarisch für eine gelebte Partnerschaft, die auf Solidarität, gegenseitigem Respekt und praktischem Engagement basiert. Es geht nicht nur um Symbolik – es geht darum, konkret zu helfen. Mein besonderer Dank gilt den Vorarlberger Landeskrankenhäusern und allen Beteiligten für ihre engagierte Mitwirkung an dieser wichtigen Mission“, freut sich Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch. Für Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, ist das gezeigte Engagement eine Selbstverständlichkeit: „Wir sehen es als Teil unserer Verantwortung, dort zu helfen, wo medizinische Versorgung unter extremen Bedingungen stattfindet.“ Der aktuelle Hilfstransport ist auf dem Weg, es werden wohl noch einige weitere folgen.