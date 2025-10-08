Seit 150 Jahren: Lebensmittel und Umwelt im Fokus

Und wie sehr sorgt sich der Chef des Umweltinstituts angesichts globaler Einflüsse um die eigene Gesundheit und Sicherheit? „Man muss nicht immer gleich in Weltuntergangsstimmung verfallen, sondern sollte die Themen fachlich angehen. Die Wissenschaft sollte wieder mehr Gehör finden“, meint der 61-Jährige. Doch in seinen Händen allein liege das nicht. Deshalb ist sein Wunsch für die kommenden 150 Jahre auch ein anderer: „Wir wollen weiterhin für die Vorarlberger Bevölkerung da sein und für Sicherheit bei den Lebensmitteln sowie für eine intakte Umwelt sorgen.“