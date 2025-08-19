Ziel: mit Tauschgeschäften zu einer Million Euro

Die Idee kam Max Wagner aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln, als er im Vorjahr mit seiner Photovoltaikfirma Max Wagner Autarkie den „Ethos Award“ der Wirtschaftskammer gewann. Er war nach dem Hochwasser im September bei Kunden unterwegs, um hochwasserbedrohte Batteriespeicher kostenlos ab- und später wieder aufzubauen. Da reifte in ihm die Idee, mithilfe seines Unternehmens ein Photovoltaik-Modul so lange weiter zu tauschen, bis er zum Schluss auf ein Tauschobjekt im Wert von einer Million Euro kommt.