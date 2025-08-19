Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlauer Spendenappell

Ziel: mit Tauschgeschäften zu einer Million Euro

Niederösterreich
19.08.2025 18:30
Ziel: Ein Modul einer PV-Anlage so lange weiter zu tauschen, bis zum Schluss ein Wert von einer ...
Ziel: Ein Modul einer PV-Anlage so lange weiter zu tauschen, bis zum Schluss ein Wert von einer Million Euro erreicht wird.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat)

Max Wagner ist bekannt dafür, Gutes zu tun. Und auch dafür, dass er dabei auf kreative und unkonventionelle Methoden zurückgreift. Diesmal hat er sich zum Ziel gesetzt, eine PV-Anlage so lange weiter zu tauschen, bis er etwas im Gegenwert von einer Million Euro dafür erhält. Die er dann spendet. 

0 Kommentare

Die Idee kam Max Wagner aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln, als er im Vorjahr mit seiner Photovoltaikfirma Max Wagner Autarkie den „Ethos Award“ der Wirtschaftskammer gewann. Er war nach dem Hochwasser im September bei Kunden unterwegs, um hochwasserbedrohte Batteriespeicher kostenlos ab- und später wieder aufzubauen. Da reifte in ihm die Idee, mithilfe seines Unternehmens ein Photovoltaik-Modul so lange weiter zu tauschen, bis er zum Schluss auf ein Tauschobjekt im Wert von einer Million Euro kommt.

Erster Tausch: PV-Modul gegen Scooter
Für den ersten Tausch stellte Wagner vier PV-Module zur Verfügung. Diese pries er vorbeieilenden Passanten auf der Wiener Mariahilfer Straße an. Und siehe da – nach einer halben Stunde war der erste Tausch unter Dach und Fach. „Ein Herr aus Oberösterreich schenkte mir seinen Scooter, dafür montierte ich ihm auf seinen Balkon ein kleines Balkonkraftwerk im Wert von 2000 Euro“, freut sich Wagner.

Den Roller tauschte er gegen ein Fotoshooting mit Profifotograf Philipp Lipiarski. Das Fotoshooting gegen ein NLP-Training mit Mastercoach Roman Braun. Und dieses wiederum gegen eine Werbeschaltung in Benedikt Helds Redefabrik, der auf seinem YouTube-Kanal etwa 500.000 Abonnenten verzeichnet.

Und was wünscht sich Wagner für die zukünftigen Tauschgeschäfte? „Ich hätte einfach gerne große Unternehmen, denen es wichtig ist, etwas Gutes zu tun“, so Wagner. Und für sich selbst wünscht er sich, dass er im nächsten Jahr auf ein Weihnachtswunder hoffen darf und Photovoltaikanlagen im Wert von einer Million Euro für soziale Zwecke verschenken und montieren darf.

https://www.autarkie.eu/

https://www.instagram.com/autarkiemax

Lesen Sie auch:
Blitzaktion gelungen, Fluchtplan nicht. Aber Die Botschaft kam an . . . 
Blitzaktion gelang
Nackt vor Parlament als Protest für Photovoltaik
24.01.2025
Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.044 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
172.055 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.993 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3091 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf