Ziel: mit Tauschgeschäften zu einer Million Euro

Max Wagner ist bekannt dafür, Gutes zu tun. Und auch dafür, dass er dabei auf kreative und unkonventionelle Methoden zurückgreift. Diesmal hat er sich zum Ziel gesetzt, eine PV-Anlage so lange weiter zu tauschen, bis er etwas im Gegenwert von einer Million Euro dafür erhält. Die er dann spendet.
Die Idee kam Max Wagner aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln, als er im Vorjahr mit seiner Photovoltaikfirma Max Wagner Autarkie den „Ethos Award“ der Wirtschaftskammer gewann. Er war nach dem Hochwasser im September bei Kunden unterwegs, um hochwasserbedrohte Batteriespeicher kostenlos ab- und später wieder aufzubauen. Da reifte in ihm die Idee, mithilfe seines Unternehmens ein Photovoltaik-Modul so lange weiter zu tauschen, bis er zum Schluss auf ein Tauschobjekt im Wert von einer Million Euro kommt.
Erster Tausch: PV-Modul gegen Scooter
Für den ersten Tausch stellte Wagner vier PV-Module zur Verfügung. Diese pries er vorbeieilenden Passanten auf der Wiener Mariahilfer Straße an. Und siehe da – nach einer halben Stunde war der erste Tausch unter Dach und Fach. „Ein Herr aus Oberösterreich schenkte mir seinen Scooter, dafür montierte ich ihm auf seinen Balkon ein kleines Balkonkraftwerk im Wert von 2000 Euro“, freut sich Wagner.
Den Roller tauschte er gegen ein Fotoshooting mit Profifotograf Philipp Lipiarski. Das Fotoshooting gegen ein NLP-Training mit Mastercoach Roman Braun. Und dieses wiederum gegen eine Werbeschaltung in Benedikt Helds Redefabrik, der auf seinem YouTube-Kanal etwa 500.000 Abonnenten verzeichnet.
Und was wünscht sich Wagner für die zukünftigen Tauschgeschäfte? „Ich hätte einfach gerne große Unternehmen, denen es wichtig ist, etwas Gutes zu tun“, so Wagner. Und für sich selbst wünscht er sich, dass er im nächsten Jahr auf ein Weihnachtswunder hoffen darf und Photovoltaikanlagen im Wert von einer Million Euro für soziale Zwecke verschenken und montieren darf.
