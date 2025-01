Nackt vor Parlament als Protest für Photovoltaik

„Die Rechnung würde für den Staat nicht aufgehen“

Wir wollten mit der Aktion darauf hinweisen, dass es so zu keiner Einsparung kommen würde“, so Maximilian Wagner, der in St. Andrä/ Wördern in NÖ ein PV- Unternehmen betreibt. „Prinzipiell seien Kürzungen in Zeiten wie diesen ja okay“, so der Sonnenkraft-Experte. „Aber die Branche ist ein extrem gut laufender Wirtschaftsmotor, der – von Einkommenssteuer bis zu Logistik – dem Staat viel Einnahmen bringt“, erzählt der Flitzer der „Krone“. Und wenn man hier unüberlegt zu schnelle Maßnahmen setzen würde, wäre ein Einbruch der Branche die Folge – mit allen negativen Folgen: „Was wir hier brauchen, ist Rechtssicherheit.“