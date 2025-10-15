Nur die Totalreform kann Kärntner Tourismus retten

Kärnten hat viel Aufholbedarf

In der Statistik für wiederkehrende Urlauber schneidet Kärnten nicht gut ab. Die Infrastruktur muss besser werden, damit die Gäste sich wohl fühlen und länger bleiben. Das Incoming-Geschäft muss besser werden. Agenturen sollen Angebotsvermittlungen übernehmen. Schon bisher hinkt Kärnten beim Angebot von Vier- und Fünf-Sterne-Hotels österreichweit hinterher. „Denkverbote gibt es im Tourismus nicht mehr“, sagt Petritsch. „Es gibt mehr Betriebe, die bereit sind, Kontingente herzugeben.“