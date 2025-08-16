„Hike the Valley“ feiert am 4. Oktober Premiere!

Ein Tal, drei Routen, unzählige Erlebnisse – das erste Wanderfestival im Kleinwalsertal startet durch!
Bewegung, Natur und Gemeinschaft: Das alles verbindet das neue Wanderfestival im Kleinwalsertal, das heuer vom 29. September bis 4. Oktober 2025 erstmals stattfindet. Den großen Höhepunkt markiert am 4. Oktober das spektakuläre Event „Hike the Valley“, bei dem Genusswanderer, Familien und sportliche Bergfreunde gemeinsam auf Tour gehen.
Drei Strecken – für jedes Niveau etwas dabei
Auf den insgesamt 185 Kilometern markierten Wegen des Kleinwalsertals können Teilnehmer zwischen drei Routen wählen:
Bronze: familienfreundliche 8 km / 300 Hm
Silber: genussvolle Naturroute über 18 km / 700 Hm
Gold: sportliche Herausforderung mit 23 km / 1.000 Hm
Dabei geht es nicht um Stoppuhr und Platzierungen, sondern ums gemeinsame Erlebnis in den Bergen. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Auszeichnung – unabhängig von der Zeit.
Rund um das Walserhaus in Hirschegg erwartet die Besucher ab 11.30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm: Testival mit Ausrüstern, After-Hike-Yoga für müde Beine, Live-Musik und regionale Schmankerln und Mitmachangebote für Kinder.
Ein Herzensprojekt mit Vision
Initiatorin und Tourismusvorständin Justina Rokita steckt viel Leidenschaft in das neue Format: „Das Wanderfestival ist mein ganz persönliches Herzensprojekt. Als leidenschaftliche Wanderin möchte ich unsere Begeisterung fürs Wandern teilen und neue Impulse für die Region setzen. Es geht um gelebte alpine Verbundenheit, Innovation und die Freude, gemeinsam unterwegs zu sein.“
Info & Anmeldung
Das komplette Programm und alle Infos zur Teilnahme gibt’s online unter: www.kleinwalsertal.com/wanderfestival
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.