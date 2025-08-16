Vorteilswelt
Im Kleinwalsertal

„Hike the Valley“ feiert am 4. Oktober Premiere!

Bergkrone Kurzmeldungen
16.08.2025 09:17
Am 4. Oktober findet das erste Wanderfestival im Kleinwalsertal statt.
Am 4. Oktober findet das erste Wanderfestival im Kleinwalsertal statt.(Bild: Kleinwalsertal Tourismus eGen | Oliver Farys)

Ein Tal, drei Routen, unzählige Erlebnisse – das erste Wanderfestival im Kleinwalsertal startet durch!

Bewegung, Natur und Gemeinschaft: Das alles verbindet das neue Wanderfestival im Kleinwalsertal, das heuer vom 29. September bis 4. Oktober 2025 erstmals stattfindet. Den großen Höhepunkt markiert am 4. Oktober das spektakuläre Event „Hike the Valley“, bei dem Genusswanderer, Familien und sportliche Bergfreunde gemeinsam auf Tour gehen.

Drei Strecken – für jedes Niveau etwas dabei
Auf den insgesamt 185 Kilometern markierten Wegen des Kleinwalsertals können Teilnehmer zwischen drei Routen wählen:

  • Bronze: familienfreundliche 8 km / 300 Hm

  • Silber: genussvolle Naturroute über 18 km / 700 Hm

  • Gold: sportliche Herausforderung mit 23 km / 1.000 Hm

Dabei geht es nicht um Stoppuhr und Platzierungen, sondern ums gemeinsame Erlebnis in den Bergen. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Auszeichnung – unabhängig von der Zeit.

Rund um das Walserhaus in Hirschegg erwartet die Besucher ab 11.30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm: Testival mit Ausrüstern,  After-Hike-Yoga für müde Beine, Live-Musik und regionale Schmankerln und Mitmachangebote für Kinder.

Ein Herzensprojekt mit Vision
Initiatorin und Tourismusvorständin Justina Rokita steckt viel Leidenschaft in das neue Format: „Das Wanderfestival ist mein ganz persönliches Herzensprojekt. Als leidenschaftliche Wanderin möchte ich unsere Begeisterung fürs Wandern teilen und neue Impulse für die Region setzen. Es geht um gelebte alpine Verbundenheit, Innovation und die Freude, gemeinsam unterwegs zu sein.“

Info & Anmeldung
Das komplette Programm und alle Infos zur Teilnahme gibt’s online unter: www.kleinwalsertal.com/wanderfestival

