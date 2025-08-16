„Hike the Valley“ feiert am 4. Oktober Premiere!

Ein Herzensprojekt mit Vision

Initiatorin und Tourismusvorständin Justina Rokita steckt viel Leidenschaft in das neue Format: „Das Wanderfestival ist mein ganz persönliches Herzensprojekt. Als leidenschaftliche Wanderin möchte ich unsere Begeisterung fürs Wandern teilen und neue Impulse für die Region setzen. Es geht um gelebte alpine Verbundenheit, Innovation und die Freude, gemeinsam unterwegs zu sein.“