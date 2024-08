Feministin will Miss-Wahlen jetzt sofort stoppen

„Man soll nicht von anderen beurteilt werden“

Ulrike Oberhammer drückt es so aus: „Schönheitswettbewerbe gehören in die 50er-Jahre!“ Frauenkörper werden aus ihrer Sicht wie „Ausstellungsstücke bewertet“. „Es ist an der Zeit, die Vielfalt zu feiern. Frauen sollen sich nicht länger an einem von außen diktierten Schönheitsideal messen müssen. Man muss sich wohlfühlen in seinem Körper, ohne von anderen beurteilt zu werden.“