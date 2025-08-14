Vorteilswelt
Vor spannender Wahl

FPÖ-Vormarsch am Land: So rüsten sich ÖVP-Bauern

Steiermark
14.08.2025 18:02
Bernd Brodtrager (links) kämpfte gegen große PV-Anlagen auf fruchtbaren Äckern.
Bernd Brodtrager (links) kämpfte gegen große PV-Anlagen auf fruchtbaren Äckern.

Der ländliche Raum galt jahrzehntelang als Hoheitsgebiet der Volkspartei, doch die FPÖ wird hier immer stärker. Die steirische Landwirtschaftskammerwahl im Jänner 2026 wird daher spannend. Der Bauernbund stellt sich derzeit gerade neu auf – seine Politik dürfte kantiger werden. 

Wahlpause in der Steiermark? Nicht ganz. 2026 bringt zwei spannende Urnengänge: die Gemeinderatswahl in Graz – und die Landwirtschaftskammerwahl. Letztere mag in dieser Aufzählung verwundern, ist der Bauernbund doch eigentlich unangefochten Nummer 1 unter den Landwirten. Mehr als 70 Prozent erzielte er bei der Wahl vor vier Jahren.

Doch seitdem hat sich die politische Landschaft stark verändert: Die FPÖ ist die stärkste Kraft in der Steiermark und räumt gerade im ländlichen Bereich ab. Als neue Volkspartei wird sie schon bezeichnet. Und ihr wird starker Zuspruch in der Bauernschaft bescheinigt.

Diese These steht bei der Kammerwahl 2026 auf dem Prüfstand. Gefordert ist die neue Bauernbund-Obfrau, Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer: „Wir müssen den Bauernbund neu aufstellen, moderner und serviceorientierter werden. Es wird sich viel ändern“, sagte sie nach ihrer Kür im „Krone“-Interview.

Gegen PV-Anlagen, für Biber-Abschüsse
Nun hat der Bauernbund mit Bernd Brodtrager auch einen neuen Direktor. Der 31-jährige Oststeirer wird einen kantigeren Kurs bringen. Den verfolgte er schon als Jungbauern-Chef, wo er sich etwa gegen große PV-Anlagen auf Äckern und für den Biber-Abschuss starkmachte – und sich in einer Kampagne gegen „Stalleinbrüche“ wehrte. Bei brisanten Themen gingen meist die Jungbauern zunächst an die Öffentlichkeit, dann folgte Applaus von den „arrivierten“ Bauernbund-Kräften. 

Bauernbund-Spitzenkandidat wird Andreas Steinegger, als Landwirtschaftskammer-Präsident ebenso noch relativ neu im Amt. Seine Art ist verbindlich, doch auch er kann offensiv sein: So sind die Steirer federführend im Kampf gegen die EU-Entwaldungsverordnung.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Steiermark

