FPÖ-Vormarsch am Land: So rüsten sich ÖVP-Bauern

Gegen PV-Anlagen, für Biber-Abschüsse

Nun hat der Bauernbund mit Bernd Brodtrager auch einen neuen Direktor. Der 31-jährige Oststeirer wird einen kantigeren Kurs bringen. Den verfolgte er schon als Jungbauern-Chef, wo er sich etwa gegen große PV-Anlagen auf Äckern und für den Biber-Abschuss starkmachte – und sich in einer Kampagne gegen „Stalleinbrüche“ wehrte. Bei brisanten Themen gingen meist die Jungbauern zunächst an die Öffentlichkeit, dann folgte Applaus von den „arrivierten“ Bauernbund-Kräften.