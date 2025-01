Tier-Themen lösen den ersten Koalitionszwist aus

Fakt sei: Seit 2022 ist der Transport von österreichischen Schlachttieren in Nicht-EU-Staaten gänzlich verboten. „Lediglich wertvolle Zuchttiere, die für den genetischen Zuchtfortschritt in den Zielländern eingesetzt werden, werden von Drittstatten gekauft und unter bestmöglichen Bedingungen dorthin gebracht.“ Mit hohen gesetzlichen Auflagen bei Tiertransporten sei Österreich „Vorreiter in Europa“.