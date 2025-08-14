Massenkarambolage auf A10: Acht Pkw beteiligt

Tourist versteckte Steine aus Pompeji im Rucksack
Derzeit stehen Einsatzkräfte im Wolfsbergtunnel bei Spittal an der Drau im Einsatz. Grund dafür ist eine Massenkarambolage, bei der acht Fahrzeuge involviert sind.
Zu einem schweren Unfall ist es Donnerstagmittag im Wolfsbergtunnel auf der A10 bei Spittal an der Drau gekommen. „In Fahrtrichtung Salzburg hat es einen Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein achtes Auto ist ebenfalls noch auf die anderen Autos gekracht“, wird der „Krone“ gegenüber von der Landespolizeidirektion bestätigt.
„Ob es Verletzte gibt und wie lang der Einsatz noch laufen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, heißt es weiter.
Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.
