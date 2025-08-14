Massenkarambolage auf A10: Acht Pkw beteiligt

Zu einem schweren Unfall ist es Donnerstagmittag im Wolfsbergtunnel auf der A10 bei Spittal an der Drau gekommen. „In Fahrtrichtung Salzburg hat es einen Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein achtes Auto ist ebenfalls noch auf die anderen Autos gekracht“, wird der „Krone“ gegenüber von der Landespolizeidirektion bestätigt.